В Коркино и Челябинске введен карантин по кошачьему бешенству

Карантин по бешенству введен в городе Коркино и на территории Советского района Челябинска — соответствующее распоряжение правительства Челябинской области подписал губернатор региона Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что власти приняли такое решение из-за выявления признаков болезни у проживающих в Коркино и Челябинске домашних кошек.

Также в распоряжении подчеркивается, что мэры Челябинска и Коркино должны провести ряд мероприятий по ликвидации очагов бешенства и предотвращению дальнейшего распространения болезни. Аналогичная задача была поставлена перед начальниками областных государственных учреждений «Красноармейская ветстанция» и «Челябинская ветстанция».

Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.

Один из очагов инфекции был выявлен в доме №2, расположенном по улице Авторемонтная в Советском районе Челябинска. Второй очаг, в свою очередь, находится в доме №13 по улице Лесная в Коркино.

В начале декабря сообщалось, что в Индии отец и сын заразились бешенством после того, как их укусил домашний кот. Пострадавшим сделали уколы против столбняка.

Ранее в США создали мобильное приложение для обнаружения непривитых от бешенства собак.