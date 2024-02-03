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Стало известно, кто стоит за атакой на завод в Волгоградской области

Reuters: за атакой на завод в Волгоградской области стоит СБУ

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Shutterstock

За атакой на нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинский источник.

Отмечается, что два украинских беспилотных летательных аппарата атаковали завод в субботу, 3 февраля.

До этого ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало о возгорании нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда на площади 300 кв. метров. Причина произошедшего не уточнялась. По данным Telegram-канала «112», возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». В 7:55 пожар был ликвидирован.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на субботу в регионе была отражена атака беспилотников. Глава региона рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотные летательные аппараты в Калачевском районе и в районе Заканалья. По его словам, в результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ.

Ранее власти Белгородской области сообщили о сбитом беспилотнике ВСУ.

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