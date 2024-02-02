Диетолог рассказала о негативных последствиях интервального голодания

Поддерживать стройную фигуру посредством интервального голодания не получится. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Более того, по ее словам, данный способ похудения может привести к дефициту полезных микроэлементов, что чревато развитием патологических процессов.

«Это разновидность очередной диеты. <...> Да, она помогает здесь и сейчас, но когда человек вернется к тому образу жизни, который вел до интервального голодания, он начнет стремительно набирать вес, и каждый потерянный килограмм приведет с собой как минимум еще два-три», — отмечает специалист.

Она добавила, что интервальное голодание может использоваться в медицинских целях при наличии у пациента проблем аутоиммунного характера или онкологических процессов. Однако назначать такую диету может только врач, подчеркнула диетолог.

До этого Королева рассказала, какие продукты нельзя есть натощак. По ее словам, не следует употреблять газировки и десерты, поскольку эти продукты резко повышают уровень сахара в крови. Работоспособность при этом снижается.

Ранее диетологи рассказали, почему не стоит увлекаться просмотром изображений еды в интернете.