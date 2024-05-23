В Турции сообщили, что конкретных сроках визита Путина в страну пока нет

Точные сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию пока неизвестны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Имеются постоянные рабочие контакты, лидеры при необходимости проводят телефонные переговоры по актуальной теме как региональной, так и глобальной повестки», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что администрация турецкого президента сообщит, когда появятся конкретные даты визита Путина в Турцию.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщал ТАСС, что президент России Владимир Путин посетит Турцию после официального визита в Китай.

В МИД РФ сообщали, что в ближайшее время Москва и Анкара проведут консультации по многосторонним вопросам — в том числе тем, которые стоят на повестке ООН.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.