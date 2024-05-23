Испортившийся характер молодого мужчины оказался признаком деменции

Изменения в поведении 35-летнего мужчины, которые жена приняла за кризис в отношениях, оказались симптомами деменции. Об этом сообщает Daily Mail.

Кристин вышла замуж за Ли Холлоуэя в 2015 году, а спустя год у них родился ребенок. Через несколько месяцев после этого обычно энергичный мужчина стал почти все время проводить в кровати, пропускать работу и раз за разом пересматривал «Один дома» (около десяти раз в неделю). Также он стал агрессивным и замкнутым, что женщина приняла за кризис в отношениях.

Но в январе 2017 года нейропсихолог сообщил паре, что 35-летний Ли переживает одно из двух: тяжелый психотический эпизод или начальную стадию лобно-височной деменции. Позднее подтвердился второй вариант, и сейчас 43-летний мужчина не может говорить и заботиться о себе без постоянной помощи. Также в 2014 году мужчина перенес операцию на сердце. Симптомы деменции он сам списывал на восстановление после вмешательства.

Эксперты объяснили, что в отличие от болезни Альцгеймера и других видов деменции, которые в основном ухудшают память, лобно-височная деменция проявляется в первую очередь изменениями личности и поведения. Часто заболевание приводит к потере способности говорить и понимать речь. Средняя продолжительность жизни после диагноза лобно-височной деменции составляет около 7,5 лет.

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