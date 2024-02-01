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Россиянина, попытавшегося сжечь знакомую после ссоры, отправили в колонию

В Новосибирской области осудили мужчину, попытавшегося сжечь знакомую

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Depositphotos

В Новосибирской области мужчину, который попытался сжечь знакомую после ссоры, отправили в колонию. Об этом сообщает пресс-служба Венгеровского районного суда.

Сообщается, что россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил женщину неустановленной горючей жидкостью и поджег. В результате одежда пострадавшей воспламенилась, однако на ее крики обратили внимание третьи лица, которые оказали ей помощь.

Суд признал мужчину виновным в покушении на расправу, совершенном с особой жестокостью. Его приговорили к десяти годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Россиянина также лишили права управлять транспортными средствами на три года и шесть месяцев.

Ранее в Чувашии учительница начальных классов подожгла школу по требованию аферистов.

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