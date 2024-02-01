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Юрист назвал западные онлайн-площадки небезопасными для россиян

Профессор Виноградов: россиянам стоит переходить на отечественные аналоги YouTube

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Google в очередной раз демонстрирует неуважительное отношение к законодательству РФ, отказываясь удалять деструктивный контент со своей онлайн-платформы YouTube, заявил «Газете.Ru» профессор, доктор юридических наук, декан факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ), член Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Виноградов, комментируя решение мирового суда оштрафовать YouTube на 800 тыс. рублей за размещение видео о наркотиках.

«Это очередной пример того, что западные онлайн-площадки небезопасны для российских пользователей. В этой связи выходом может быть переход на отечественные площадки. Это в особенности касается тех российских лидеров мнений, которые продолжают свою деятельность на западных ресурсах», — сказал он.

Также Виноградов призвал россиян обратить внимание на отечественные аналоги видеохостинга.

«В России есть аналоги YouTube. Наши площадки серьезно подходят к модерации контента и соблюдают требования российского законодательства», — отметил профессор.

Ранее мировой судья оштрафовал Google на 800 тыс. рублей за отказ удалить с YouTube информацию о наркотиках и другую запрещенную к распространению в РФ информацию.

Напомним, с 1 февраля 2021 года в России действует закон «О самоконтроле», согласно которому соцсети обязаны мониторить и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию.

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