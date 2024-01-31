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Спасенный из мусоровоза йоркширский терьер перенес операцию в Петербурге

Терьер Счастливчик, найденный в мусоровозе, перенес операцию в Петербурге

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В Санкт-Петербурге прооперировали йоркширского терьера, который был найден в мусорном контейнере на заводе в Обухово. Об этом сообщил Telegram-канал «Спецы по отходам».

Ветеринары обследовали животное, обнаруженное в мусоре, и диагностировали у него сердечную недостаточность, коллапс трахеи и переломы ребер. Предположительно, травмы йоркширский терьер получил во время перемещений в мусоровозе. Во время осмотра чип у животного не нашли. Теперь выброшенный питомец должен пройти курс длительного лечения. 31 января пес перенес запланированную операцию.

«Ему предстоял наркоз, санация ротовой полости и операция. Уже к обеду поступили позитивные новости из клиники. Все прошло успешно!» — рассказали сотрудники предприятия, следящие за судьбой Счастливчика, позже названного Брюликом в приюте. Известно, что в ближайшее время он встретится со своей новой семьей.

20 января собаку нашли во время разгрузки отходов работники мусороперерабатывающего завода. Животное было воспитанно и ухоженно. Йорка оставили на предприятии и придумали ему имя, стали его выгуливать и кормить. Каким образом он попал в емкость с отходами, до сих пор неизвестно.

Ранее домашний кот проник в фуру и добрался до распределительного центра в Подмосковье.

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