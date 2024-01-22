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Сотрудники мусороперерабатывающего завода нашли в отходах живую собаку

В Петербурге на мусороперерабатывающем заводе нашли в отходах живую собаку

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В Петербурге на мусороперерабатывающем заводе в Обухово сотрудники обнаружили йоркширского терьера в отходах, привезенных из города. Об этом сообщила компания «Первый Спецтранс» в Telegram-канале.

Собаку обнаружили в мусорном контейнере во время разгрузки, по словам сотрудников завода, йоркширский терьер не пострадал, собака немолодая, воспитанная и ухоженная. Как животное оказалось в мусоре — неизвестно.

«Мы не станем призывать не выбрасывать животных, подвергая их мучениям. Но мы просим вас, выкидывая мусор, присматриваться, нет ли в контейнерах тех, кому не надо там быть», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Первый Спецтранс».

Животное пока поселили на заводе, за йорком ухаживают, выгуливают и кормят. Сотрудники мусороперерабатывающего завода ищут владельцев пса.

Ранее в Ленобласти кошку достали из колодца спустя 16 дней.

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