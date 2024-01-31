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В США зафиксировали рекордное за 70 лет число случаев заражения сифилисом

Bloomberg: в США число случаев сифилиса впервые за 70 лет превысило 200 тысяч

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Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

Более 200 тыс. случаев заболевания сифилисом выявили в США в 2022 году. Такое количество зараженных было зафиксировано впервые за последние 70 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний.

В материале уточняется, что всего в 2022 году специалисты зафиксировали 207 тыс. случаев заражения сифилисом. При этом в последний раз данный показатель превышал отметку в 200 тыс. случаев в 1950 году. Тогда эксперты выявили 217 тыс. заболевших, уточнили авторы публикации.

Кроме того, по информации агентства, за последние 83 года пик распространения сифилиса в США пришелся на 1943 год. В то время специалисты выявили 575 тыс. случаев заражения.

Минимальное количество заболевших за указанный промежуток времени было зафиксировано в 2000 году — всего 31,6 тыс. подобных случаев. Однако впоследствии уровень заболеваемости только рос, и в 2022 году в США было выявлено на 17% больше больных сифилисом по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным агентства, причина заключается в сокращении финансирования учреждений здравоохранения со стороны американских властей. Более того, на ускорение темпов распространения сифилиса в США влияет большое число людей, употребляющих запрещенные вещества.

Ранее дерматолог прокомментировал слухи о сифилисе у бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

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