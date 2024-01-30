В Петербурге заработала станция метро «Ладожская» после капитального ремонта

В Петербурге станция метро «Ладожская» вновь начала принимать пассажиров после ремонта. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района северной столицы.

По данным администрации, станция метро открыла свои двери для пассажиров 30 января в 5:37 мск.

При этом в пресс-службе добавили, что сейчас в городе продолжается ремонт станции «Чернышевской» на красной ветке и идет проектирование «Парка Победы» на синей. Также уже в этом году планируют открыть новую станцию «Горный институт», отметили в администрации.

По данным издания Piter.tv, накануне результаты ремонта петербургской станции проинспектировали губернатор Александр Беглов, вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Стало известно, что станцию ремонтировали в усиленном режиме, отчего все работы завершили с опережением графика и станцию открыли в январе, а не в феврале, как изначально планировали.

Ранее в Москве открылись два путепровода в районе Калужского шоссе.