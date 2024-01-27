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Мэр Ростова рассказал, что с жильцами частично обрушившегося дома

Мэр Логвиненко: для жильцов поврежденного дома в Ростове организованы ПВР

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в своем Telegram-канале, что для жильцов пятиэтажки, где происходит обрушение стены первого подъезда, обустроены пункты временного размещения (ПВР).

Глава города рассказал, что частичное обрушение стены 1-го подъезда произошло в пятиэтажном жилом доме на улице Нариманова. По словам мэра, в 2020 году этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

«Эвакуировано 95 человек. В настоящее время в Ворошоловском районе на базе 82-ой школы организован пункт временного размещения», — говорится в сообщении чиновника.

Он добавил, что жильцам будет предложено жилье маневренного фонда.

Также Логвиненко анонсировал заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в полночь.

До этого сообщалось, что стена жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону.

Ранее на Сахалине кровля торгового центра рухнула под тяжестью снега.

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