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Женщина и ее сын, проданные в рабство 24 года назад, вернулись в родную деревню

В Индии проданная мужем в рабство женщина сбежала от хозяина через 24 года

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Depositphotos

В Индии женщина и ее сын, проданные в рабство 24 года назад, вернулись в родную деревню. Об этом сообщает The Times of India.

Как рассказали в правоохранительных органах, в 2000 году житель Западной Бенгалии продал свою жену и двухлетнего сына владельцу фруктового сада в штате Кашмир.

«Муж и двое его друзей накачали меня наркотиками и отвезли на поезде в Кашмир, где продали местному бизнесмену», — рассказала потерпевшая.

Все время, что женщина жила у предпринимателя, она трудилась на него горничной, а сын был разнорабочим. По словам юноши, им никогда не давали нормально отдохнуть.

«Как только мы заканчивали работать на нашего хозяина, он гнал нас к своим соседям. Однажды я узнал, что мой отец избавился от меня и матери, так как у него был роман с другой женщиной», — поделился сын преступника.

По словам потерпевших, они предпринимали попытки побега несколько раз, но потерпели неудачу. В начале января им удалось вырваться из плена и сесть на поезд. Мать и сын сменили пять поездов, чтобы добраться с севера страны в родной штат.

Они обратились в полицию, а преступник скрылся от правоохранителей.

Ранее в Ставропольском крае раскрыли преступную группу, занимавшуюся продажей людей.

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