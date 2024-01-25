По факту крушения самолета Ил-76 расследуется уголовное дело о теракте

Уголовное дело по факту крушения транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области расследуется по статье о теракте. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

Для расследования дела сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты, отметили в Следственном комитете.

Там рассказали, что в ходе осмотра места происшествия были обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы. Свидетели и очевидцы произошедшего допрашиваются.

Первоначальные результаты следственных действий, подчеркнули в СК, позволяют сделать вывод о том, что самолет подвергся атаке зенитной ракетой с территории Украины.

В ведомстве добавили, что пытаются установить личности украинских военных, которые могут быть причастны к теракту.

До этого глава СПЧ призвал международные организации осудить Украину после крушения Ил-76.

24 января в Белгородской области, в 5-6 км от села Яблоново потерпел крушение самолет Ил-76М. По данным Минобороны России, на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли в Белгородскую область для обмена.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.