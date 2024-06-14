Пожарные ликвидировали возгорание на севере Москвы

Пожар на 1-й Боткинской улице ликвидирован после нескольких часов тушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«В Москве огнеборцы МЧС России потушили пожар», — заявили в экстренных службах.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС, информация о возгорании поступила в 21:26. На месте работали более 70 человек и 25 единиц техники.

До этого сообщалось, что в горящем здании на севере Москвы обрушилась кровля, площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров.

Отдельно отмечается, что установлен точный адрес возгорания — 1-й Боткинский проезд, дом 7. Это место находится поблизости от Боткинской больницы, но пресс-служба медучреждения отметила, что в здании приняли меры предосторожности — в больничных корпусах закрыты окна, работают системы кондиционирования.

Ранее МЧС сообщило, что за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях.