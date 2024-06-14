Проход российских военных кораблей «заворожил» американцев

Жители Флориды, используя онлайн-сервисы, внимательно следили за группой кораблей Северного флота России, когда та проходила недалеко от берегов штата по пути на Кубу. Об этом пишет газета Miami Herald.

Как говорится в статье, взятые из различных сервисов карты начали распространяться в социальных сетях вскоре после того, как корабли ВМФ РФ были замечены проходящими примерно в 50 км от острова Ки Ларго. Их близость к побережью США «завораживала» американцев, «хотя распространяемая информация порой была преувеличенной или неточной».

12 июня стало известно, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США серьезно относятся к событиям на Кубе. При этом она сказала, что Вашингтон не считает происходящее угрозой для себя.

Ранее в Кремле не увидели повода для беспокойства в заходе кораблей РФ на Кубу.