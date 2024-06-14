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Посол объяснил отношение России к новой политике Аргентины

Посол Феоктистов: Россия разочарована сближением Аргентины и НАТО

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Carl Recine/Reuters

Россия разочарована сближением Аргентины и Североатлантического альянса. Об этом заявил РИА Новости посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Что касается участия министра обороны Аргентины Луиса Петри в брюссельской встрече в рамках коалиции «Рамштайн», то официальных комментариев аргентинской стороны пока нет. Сам факт сближения Буэнос-Айреса с военными спонсорами Украины вызывает у нас глубокое разочарование. Понимаем, что он идет в русле наращивания взаимодействия с НАТО», — заявил Феоктистов.

Российский дипломат пояснил, что необходимо довести до понимания аргентинского народа и руководства то мнение, что выбор в пользу НАТО является пагубной стратегией.

До этого посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Аргентина вела переговоры по передаче французских истребителей Украине, но этого, скорее всего, не произойдет.

Российское посольство пока разбирается в деталях, подчеркнул Феоктистов.

Ранее Аргентина присоединилась к контактной группе по Украине.

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