Работодатели рассказали, готовы ли доплачивать сотрудникам за умение пользоваться ИИ

Почти половина — 47,5% — опрошенных представителей российских компаний готовы платить больше сотрудникам за умение пользоваться AI-инструментами в своей работе, однако при соблюдении определенных условий. Это показало исследование Битрикс24, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди этих условий — повышение производительности труда, лучшие результаты, сокращение рутины или, например, если сотрудники будут тратить освободившееся время на то, чтобы больше зарабатывать для бизнеса.

47,7% респондентов ответили отрицательно. Они мотивировали это тем, что изначально будут отдавать предпочтения сотрудникам, умеющим работать с AI-помощниками или тем, что все современные кадры должны владеть подобным инструментарием. Также сослались на то, что выбор инструмента — это ответственность сотрудника, а общая эффективность важнее всего.

4,8% опрошенных ответили, что будут платить меньше. Обосновали свою позицию респонденты тем, что ИИ создаст «еще более ленивых сотрудников». Также они аргументировали свою позицию готовностью доплачивать руководителям, мотивирующих сотрудников использовать современные инструменты.

Ранее хирург сообщил, что около 15% операций на позвоночнике проходят с помощью ИИ.