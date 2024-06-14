Над Курской областью сбили пять украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников самолетного типа в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Других подробностей чиновник не привел.

Незадолго до этого Смирнов сообщил о работе средств ПВО в небе над Курском.

В ночь на 14 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов на территории региона. По его словам, дроны были уничтожены в районе нескольких населенных пунктов.

Также в ночь на 14 июня украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, повреждения получили резервуары с топливом.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Украинские военные использовали дроны-камикадзе.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.