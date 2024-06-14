В России могут включить рак в число профессиональных заболеваний

Минздрав России предложил обновить список профессиональных заболеваний, включив в него онкологические болезни. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на проект соответствующего постановления правительства РФ и пояснительную записку к документу.

Как отмечает издание, действующий российский перечень профзаболеваний практически не учитывает «профессионального» рака. В ведомстве считают, что это не соответствует реальному положению вещей.

Согласно федеральному закону «Об обязательном социальном страховании...», профессиональным заболеванием является хронический или острый недуг сотрудника из-за воздействия вредного производственного фактора, которое привело к утрате трудоспособности. В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что в условиях современного развития медицины нужно «пересмотреть подходы к отнесению заболеваний к профессиональным».

До этого академик РАН, глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России на мышах успешно протестировали универсальную вакцину от всех видов рака.

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