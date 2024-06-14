В США назвали саммит G7 собранием ослабленных лидеров

Ослабленные лидеры Запада собрались обсудить «неуправляемый мир». С таким заголовком вышел материал газеты The New York Times.

Авторы отмечают, что только премьер-министр Италии Джорджа Мелони находится в условно сильной позиции. Остальные лидеры западного мира находятся посреди различных кризисов — партии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца фактически проиграли выборы в Европарламенты, а премьер Японии Фумио Кисида и премьер Канады Джастин Трюдо обладают рекордно низким уровнем поддержки со стороны населения.

В схожем положении находится премьер-министр Британии Риши Сунак, Консервативной партии которого предрекают поражение на ближайших выборах.

До этого Джорджа Мелони сообщила, что страны G7 заключили политическое соглашение по заблокированным активам РФ.

Согласно информации политика, речь идет не об изъятии материальных средств, а об использовании доходов от замороженных инвестированных активов РФ под гарантии кредитования Украины.

Ранее в США рассказали, что сделают страны G7 с замороженными российскими активами.