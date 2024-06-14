ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, повреждены резервуары с топливом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Атака была осуществлена со сверхмалой высоты, отметил губернатор региона.

По предварительной информации, несколько беспилотников «незначительно повредили резервуары с топливом», возгорания не допущено. Пострадавших, по его данным, нет.

В данный момент на месте работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий атаки, повреждения объекта уточняются.

На текущий момент данных о новых угрозах атаки БПЛА в Воронежской области нет, заключил Гусев.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что массовая атака беспилотников была отражена в регионе силами противовоздушной обороны.

По предварительным данным, никто не пострадал. Последствия атаки уточняются.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.