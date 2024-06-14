Аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара укрепится и будет стоить 95,5 руб. из-за панического спроса россиян на валюту. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«Наши оценки внебиржевого рынка показывают текущее укрепление доллара до 95,5 рублей за доллар, но не исключаем небольшой коррекции курса на следующей недели по мере снижения панического спроса. Официальный курс ЦБ может измениться даже в большей степени — мы не ожидаем большой активности по продаже валюты из-за высоких банковских спредов (разница между курсами покупки и продажи валюты. — «Газета.Ru»)», — отметил аналитик.

Он предрек значимый объем покупки валюты россиянами, несмотря на завышенные курсы в банках.

По мнению Трифонова, сейчас крайне неподходящее время для валютных операций — разумнее дать финансовому рынку устаканиться в течение недели-двух. Финансист сказал, что скорее всего конкуренция банков за клиентов приведет к некоторому снижению спредов, также упадет спрос на валюту. Тем не менее спреды останутся на высоком уровне, считает эксперт.

Трифонов допустил, что евро и доллар скорее всего станут крайне непривлекательными валютами на долгое время из-за повышенных спредов.

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