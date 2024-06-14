В Херсоне заявили, что украинские чиновники вывозят из города архивы и имущество

Украинские чиновники вывозят из административных зданий в Херсоне имущество и архивы в направлении Снигиревки и по Николаевской трассе. Об этом заявляет ТАСС, ссылаясь на партизанскую организацию «Херсонское сопротивление».

По его словам, чиновники и коммунальные предприятия составляют планы эвакуации из города.

«Все, что можно, из имущества и, конечно, архивов, вывозится. Причем не только в сторону Снигиревки, но и по Николаевской трассе», — сказал он.

6 июня РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева заявляло, что украинская администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы.

До этого сообщалось, что украинские власти начали эвакуацию жителей из-под Харькова.

31 мая ТАСС сообщал, что в Херсоне разместили территориальный центр комплектования (украинский аналог военкоматов) в роддоме.

Ранее в Херсонской области оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС.