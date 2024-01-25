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Путин считает нужным, чтобы в России семьи «рождались пораньше»

Путин заявил, что семьи в России должны заводить детей пораньше

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Sputnik/Sergei Fadeichev/Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта заявил о необходимости более раннего создания семей, чтобы у людей оставались силы на второго и третьего ребенка. Слова Путина передает ТАСС.

Российский президент отметил, что молодые женщины хотят получить образование. По его словам, из-за желания учиться и строить карьеру женщины откладывают рождение первого ребенка «где-то до 30 лет». Он заявил, что для роста народного населения важно, чтобы в семьях было минимум по три ребенка.

«А чтобы так произошло, семья должна рождаться пораньше», — подытожил Путин.

20 января премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит 490 млн рублей на проведение мероприятий в рамках начавшегося в стране Года семьи. Финансирование получит Фонд поддержки детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

16 января правительство проиндексировало маткапитал. С 1 февраля маткапитал на первого ребенка составит 630,4 тыс. рублей.

Ранее патриарх рассказал, что нужно для восстановления демографии России.

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