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Россиянам объяснили, как ускорить работу смартфона

Глава Zecurion Ульянов: удаление лишних приложений ускорит работу телефона

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Shutterstock

Работу смартфона можно ускорить, если удалить с него лишние приложения и временные файлы. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Это позволит освободить место не только в постоянной, но и в оперативной памяти. Дело в том, что многие приложения даже при работе в фоновом режиме, когда вы ими не пользуетесь, потребляют достаточно большое количество ресурсов», — пояснил эксперт.

Если удалить приложение невозможно, стоит установить для них запрет на работу в фоновом режиме. По словам Ульянова, существуют также специальные программы для очистки устройства от мусора, которые устраняют все временные и ненужные для работы приложений файлы.

Для ускорения работы телефона также можно сбросить его до заводских настроек, подсказал специалист.

«При этом удаляются все приложения и фактически смартфон становится таким, каким вы его купили в магазине. Стираются все данные, поэтому перед сбросом к заводским настройкам нужно сделать их резервную копию», — заключил специалист.

До этого Владимир Ульянов говорил, что уменьшение яркости на смартфоне и запрет на работу приложений в фоновом режиме помогут продлить заряд устройства.

Ранее сообщалось, что в Петербурге у школьника задымился смартфон во время урока.

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