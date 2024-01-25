В Алма-Ате зафиксировали два следующих друг за другом землетрясения

Сейсмологи зарегистрировали два следующих друг за другом землетрясения в ночь на 25 января магнитудой 5,1 и 5,9 баллов соответственно. Об этом сообщает пресс-служба департамента по ЧС Алма-Атинской области Казахстана.

«Эпицентр землетрясения расположен в 258 км на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая», - говорится в сообщении.

Согласно информации сейсмостанции, подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксированы на глубине 10 км. Жители города почувствовали подземные толчки магнитудой 2 балла.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,9 горожане ощутили спустя несколько часов. На этот раз эпицентр стихии был расположен в 273 км на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая. По имеющимся данным, алмаатинцы ощутили толчки магнитудой 2.

Перед этим сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,2 в Китае, недалеко от границы с Киргизией.

Накануне сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 в 29 км от Краснодара.

Ранее в Краснодарском крае из-за землетрясения пострадал потолок школы.