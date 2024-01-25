Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Алма-Ате зафиксировали два следующих друг за другом землетрясения

Два подряд землетрясения произошли в Алма-Ате

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Сейсмологи зарегистрировали два следующих друг за другом землетрясения в ночь на 25 января магнитудой 5,1 и 5,9 баллов соответственно. Об этом сообщает пресс-служба департамента по ЧС Алма-Атинской области Казахстана.

«Эпицентр землетрясения расположен в 258 км на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая», - говорится в сообщении.

Согласно информации сейсмостанции, подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксированы на глубине 10 км. Жители города почувствовали подземные толчки магнитудой 2 балла.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,9 горожане ощутили спустя несколько часов. На этот раз эпицентр стихии был расположен в 273 км на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая. По имеющимся данным, алмаатинцы ощутили толчки магнитудой 2.

Перед этим сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,2 в Китае, недалеко от границы с Киргизией.

Накануне сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 в 29 км от Краснодара.

Ранее в Краснодарском крае из-за землетрясения пострадал потолок школы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами