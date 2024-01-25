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Аэропорт Сочи восстановил работу в штатном режиме

Росавиация: аэропорт Сочи возобновил работу после временных ограничений

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Shutterstock

Международный аэропорт Сочи им. Севастьянова восстановил работу в штатном режиме после временных ограничений. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Аэропорт Сочи возобновил работу», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, ныне снятые ограничения вводились исходя из соображений безопасности.

Некоторое время назад в аэропорту Сочи вводили план «Ковер». После этого в справочной службе воздушной гавани заявили, что прием авиарейсов в сочинском аэропорту временно остановлен. По имеющимся данным, ограничения в работе аэропорта были введены в ночь на четверг с 23:13 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее россиянин устроил дебош на борту самолета Гуанчжоу — Москва.

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