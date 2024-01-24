Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киргизии суд изменил приговор осужденному за участие в СВО мужчине

RT: в Киргизии суд освободил осужденного за участие в СВО мужчину

close
100%
Depositphotos

В Киргизии суд освободил мужчину, осужденного за участие в специальной военной операции (СВО) Российской Федерации на территории Украины. Об этом сообщает RT

В публикации отмечается, что суд решил изменить мужчине приговор в виде 10 лет тюремного заключения на семь лет условно с надзором на три года. За помощь и поддержку гражданин Киргизии также поблагодарил российское руководство.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что участие в СВО для натурализованных иностранцев является их конституционной обязанностью. Он пояснил, что только в первом полугодии 2022 года гражданами России стали более 60 тыс. граждан Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Тем временем глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что необходимо увеличить до 50 лет призывной возраст натурализованных граждан. Он также напомнил, что, согласно Конституции, защита Отечества — долг и обязанность гражданина России, при этом в основном документе не делаются «различия между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован».

Ранее в Казахстане посадили в тюрьму бойца ЧВК «Вагнер» за участие в СВО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами