В Киргизии суд освободил мужчину, осужденного за участие в специальной военной операции (СВО) Российской Федерации на территории Украины. Об этом сообщает RT.

В публикации отмечается, что суд решил изменить мужчине приговор в виде 10 лет тюремного заключения на семь лет условно с надзором на три года. За помощь и поддержку гражданин Киргизии также поблагодарил российское руководство.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что участие в СВО для натурализованных иностранцев является их конституционной обязанностью. Он пояснил, что только в первом полугодии 2022 года гражданами России стали более 60 тыс. граждан Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Тем временем глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что необходимо увеличить до 50 лет призывной возраст натурализованных граждан. Он также напомнил, что, согласно Конституции, защита Отечества — долг и обязанность гражданина России, при этом в основном документе не делаются «различия между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован».

Ранее в Казахстане посадили в тюрьму бойца ЧВК «Вагнер» за участие в СВО.