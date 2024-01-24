Летчики потерпевшего крушение Ил-76 отвели самолет от села Яблоново

Летчики потерпевшего крушение самолета Ил-76 в Белгородской области отвели самолет от населенного пукнта Яблоново, пожертвовав своими жизнями. Об этом РИА Новости заявил настоятель местного храма иерей Георгий Боровиков.

«Мы благодарим наших летчиков, они падали на село, и они смогли отвести самолет ценой своей жизни», — сказал он.

Боровиков отметил, что в противном случает борт мог бы упасть на школу, детский сад, храм.

«Они ценой своей жизни спасли детей, взрослых», — подчеркнул настоятель храма Святого великомученика Димитрия Солунского.

По его словам, в храме будет совершена заупокойная лития об упокоении российских летчиков, также будут прочитаны молитвы о прощении грехов погибших украинских военнопленных.

До этого член Совета Федерации Виктор Бондарев сообщил, что Ил-76, который 24 января был сбит Вооруженными силами Украины и разбился в Белгородской области, не использовал тепловые ловушки для защиты от ракетного удара, поскольку летел над территорией России. Сенатор пояснил, что пилоты действовали, как написано в инструкции.

Ранее Маргарита Симоньян опубликовала имена пленных солдат ВСУ, находившихся на борту Ил-76.