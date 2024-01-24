Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Летчики потерпевшего крушение Ил-76 отвели самолет от села Яблоново

Боровиков: летчики Ил-76 отвели самолет от села Яблоново ценой своей жизни

Летчики потерпевшего крушение самолета Ил-76 в Белгородской области отвели самолет от населенного пукнта Яблоново, пожертвовав своими жизнями. Об этом РИА Новости заявил настоятель местного храма иерей Георгий Боровиков.

«Мы благодарим наших летчиков, они падали на село, и они смогли отвести самолет ценой своей жизни», — сказал он.

Боровиков отметил, что в противном случает борт мог бы упасть на школу, детский сад, храм.

«Они ценой своей жизни спасли детей, взрослых», — подчеркнул настоятель храма Святого великомученика Димитрия Солунского.

По его словам, в храме будет совершена заупокойная лития об упокоении российских летчиков, также будут прочитаны молитвы о прощении грехов погибших украинских военнопленных.

До этого член Совета Федерации Виктор Бондарев сообщил, что Ил-76, который 24 января был сбит Вооруженными силами Украины и разбился в Белгородской области, не использовал тепловые ловушки для защиты от ракетного удара, поскольку летел над территорией России. Сенатор пояснил, что пилоты действовали, как написано в инструкции.

Ранее Маргарита Симоньян опубликовала имена пленных солдат ВСУ, находившихся на борту Ил-76.

Все новости на тему:
Крушение ИЛ-76 с пленными
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами