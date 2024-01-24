Губернатор Белгородской области подтвердил гибель всех, кто находился на борту Ил-76

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о гибели всех, кто находился на потерпевшем крушение самолете Ил-76. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», — сообщил Гладков.

По его словам, в настоящее время место падения Ил-76 оцеплено, а находящиеся на месте специалисты проводят следственные мероприятия. Кроме того, в скором времени прибудет комиссия для выяснения причин случившегося.

Авиакатастрофа произошла утром 24 января. По данным Минобороны РФ, на борту самолета Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

После трагедии ряд украинских СМИ написали, что к крушению борта причастны ВСУ, однако вскоре отредактировали опубликованную информацию.

Ранее сообщалось, что второй самолет с 80 пленными развернули над Белгородской областью после крушения первого.