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Петербургского рабочего госпитализировали после падения льдины на голову

РЕН ТВ: в Петербурге рабочего госпитализировали после падения льдины на голову

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Shutterstock

В Петербурге рабочему на голову упала глыба льда. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел во дворе дома №57 на улице Жуковского, где, предположительно, идет ремонт. На молодого человека, одетого в рабочую форму, упала льдина.

После этого пострадавшего отвезли в Мариинскую больницу. Медики диагностировали у 25-летнего петербуржца сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

По предварительным данным издания, с пострадавшим после инцидента связалась управляющая компания. Ему предложили компенсацию, сообщил источник РЕН ТВ. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее петербуржца госпитализировали после падения на голову снега с крыши.

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