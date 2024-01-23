Следственный комитет сообщил об основной версии крушения самолета в Афганистане

Следственный комитет России считает отказ двигателя основной версией крушения самолета в Афганистане. Об этом сообщается в официальной Telegram-канале ведомства.

«Следствием во взаимодействии с послом России в Афганистане и представителями Росавиации получена информация о состоянии российских граждан, принимаются все необходимые меры для транспортировки их в Москву, рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей», — сообщили в Следкоме.

21 января самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находились шестеро человек, — четыре члена экипажа и два пассажира, в том числе россиянка Анна Евсюкова, которую в тяжелом состоянии перевозили из таиландской больницы в Россию.

До этого стало известно, что Аркадию Грачеву, выжившему пилоту упавшего в Афганистане с россиянами на борту самолета Falcon 10, грозит тюрьма.

Ранее стало известно, почему выжили пилоты разбившегося в Афганистане Falcon 10.