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На заводе Минобороны Азербайджана произошел взрыв

На ширванском заводе Минобороны Азербайджана в 100 км от Баку произошел взрыв

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Depositphotos

На заводе Министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз» в Ширване произошел взрыв. Об этом сообщает Media.Az в своем Telegram-канале.

В результате взрыва есть пострадавшие.

Как уточняет Sputnik Азербайджан, взрыв произошел на заводе Миноборонпрома страны в 100 км от Баку. На место следуют множество машин скорой помощи.

До этого телеканал RTVI сообщил, что украинский военкор Роман Бочкала случайно раскрыл, что изготовлением 122-миллиметровых снарядов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимается, в том числе, Азербайджан. Азербайджанская компания Palladium в ответ заявила, что никогда не занималась производством оружия и боеприпасов для Украины. В компании также отметили, что согласно законам Азербайджана частные компании не могут производить оружие. Там добавили, что Palladium имеет тесные связи с РФ и сохраняет нейтралитет в конфликте России и Украины.

Ранее в азербайджанском Сумгаите загорелся химический завод.

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