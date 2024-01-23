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Выжившему пилоту упавшего в Афганистане самолета грозит тюрьма

Mash: пилоту упавшего в Афганистане самолета с россиянами грозит 10 лет тюрьмы

Аркадию Грачеву, выжившему пилоту упавшего в Афганистане с россиянами на борту самолета Falcon 10, грозит тюрьма. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам журналистов, упавший самолет принадлежал компании жены Грачева Екатерине Агаповой, при этом воздушное судно не имело лицензии на пассажирские перевозки. Самолетом пользовалось при полете другое юридическое лицо — компания Грачева ООО — «Джет аэро». На основе этих данных Следственный комитет возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Грачеву и Агаповой грозит до 10 лет тюремного заключения.

Предварительной причиной падения самолета называют сильный ветер, метель и неправильный расчет потребности в топливе. Канал отметил, что пилоты Falcon 10 обладали малым опытом работы с самолетом этого типа.

До этого российский посол Дмитрий Жирнов рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолета в Афганистане.

21 января самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находились шестеро человек, — четыре члена экипажа и два пассажира, в том числе россиянка Анна Евсюкова, которую в тяжелом состоянии перевозили из таиландской больницы в Россию. Пациентку сопровождал муж, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс.

Ранее стало известно, почему выжили пилоты разбившегося в Афганистане Falcon 10.

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