В Совфеде напомнили Зеленскому о заслугах России в сохранении украинской культуры

Член Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского об «угнетении украинцев» на территории России, заявив, что страна, напротив, поддерживала украинскую культуру. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«То, что на Украине действительно развили, а многие затем и сохранили украинский язык, традиции и культуру, в значительно большей степени заслуга русского, нежели самого украинского народа», — отметил Косачев.

По словам сенатора, Россия и в настоящее время продолжает сохранять в стране многонациональность, добиваясь того же от других стран, включая Украину, где угнетение национальных меньшинств происходит на уровне государственной политики.

Косачев также посоветовал Зеленскому проконсультироваться с представителями стран Запада, которые в эпоху активной колонизации лишили десятки народов в Центральной и Южной Америке, Азии и Африке их языка, культуры, религии и других признаков национальной идентичности.

О подписании указа «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» Зеленский сообщил 22 января. Из текста указа следует, что к «исторически населенным украинцами землям относится «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко высказался о новом указе Зеленского.