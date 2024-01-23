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В Совфеде напомнили Зеленскому о заслугах России в сохранении украинской культуры

Сенатор Косачев напомнил о заслугах России в сохранении украинской культуры

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Член Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского об «угнетении украинцев» на территории России, заявив, что страна, напротив, поддерживала украинскую культуру. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«То, что на Украине действительно развили, а многие затем и сохранили украинский язык, традиции и культуру, в значительно большей степени заслуга русского, нежели самого украинского народа», — отметил Косачев.

По словам сенатора, Россия и в настоящее время продолжает сохранять в стране многонациональность, добиваясь того же от других стран, включая Украину, где угнетение национальных меньшинств происходит на уровне государственной политики.

Косачев также посоветовал Зеленскому проконсультироваться с представителями стран Запада, которые в эпоху активной колонизации лишили десятки народов в Центральной и Южной Америке, Азии и Африке их языка, культуры, религии и других признаков национальной идентичности.

О подписании указа «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» Зеленский сообщил 22 января. Из текста указа следует, что к «исторически населенным украинцами землям относится «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко высказался о новом указе Зеленского.

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