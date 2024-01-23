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Вирусолог объяснил, насколько опасны обнаруженные в Сибири зомби-вирусы

Вирусолог Аграновский: в вечной мерзлоте могут быть опасные инфекционные агенты

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Елена Пойманова

На сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного случая заражения человека от вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири. Потенциально там могут содержаться инфекционные агенты, однако пока ученые не нашли представляющие для человечества опасность вирусы, заявил вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ранее британское издание The Guardian сообщило, что из-за обнаруженных в вечной мерзлоте зомби-вирусов человечество может столкнуться с новой пандемией. В ходе экспериментов ученые выяснили, что размороженные вирусы способны инфицировать одноклеточные организмы.

«Ни одного случая заражения человека и животных не зафиксировано. Из образцов выделены вирусы, способные размножаться в амебах, а также найдены фрагменты ДНК герпесвирусов и поксвирусов, но это не означает существование немедленной опасности», — пояснил Аграновский.

При этом нельзя исключать, что в вечной мерзлоте могут быть инфекционные агенты, о которых ученые пока не знают, добавил эксперт. Контролировать этот вопрос должны специалисты.

Напомним, по мнению ученых, из-за глобального потепления из льдов могут высвободиться древние сибирские вирусы, которые могут спровоцировать вспышку неизвестных заболеваний. Чтобы это предотвратить, они планируют создать арктическую сеть мониторинга для выявления вызванных древними микроорганизмами заболеваний.

Ранее стало известно, что в России построят первый отель на скалах в Арктике.

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