Названы продукты, которые могут защитить от деменции

Рыба, например, лосось и тунец, может защитить человека от деменции, поскольку в ней содержится большое количество жирных кислот, которые влияют на работу мозга. Об этом Pravda.Ru рассказала бренд-шеф сети пансионатов «Теплые беседы» Тамара Мосева.

По ее словам, Омега-3 в составе рыбы положительно влияет на память и концентрацию, а также снижает риск развития одной из самых распространенных форм деменции — болезни Альцгеймера. Помимо этого, в свой рацион важно включать чернику и голубику, в которых содержатся антиоксиданты и флавоноиды, обладающие аналогичным эффектом.

Положительно на когнитивные функции влияют орехи, особенно миндаль, овощи и фрукты, куркума, а также продукты, содержащие белок, отметила Мосева. К ним относятся творог, твердый сыр, яйца. Последние полезные продукты, которые она выделила, — зеленый чай и оливковое масло.

Американские ученые из Вашингтонского университета до этого обнаружили существенную связь между небольшими переменами в повседневной умственной деятельности человека и риском развития болезни Альцгеймера.

Ранее были найдены лекарства, снижающие риск деменции на 20-28%.