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В Севастополе отменили воздушную тревогу, она звучала полтора часа

Губернатор Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — говорится в сообщении.

Сирены звучали около полутора часов.

21 января Севастополь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщал Михаил Развожаев, российские военные работали в районе Севастопольской бухты, применяя средства маскировки. По его словам, ВС РФ сбили воздушную цель в акватории Черного моря.

Как позднее уточнили в Минобороны РФ, российское ПВО сбило две украинские ракеты на подлете к Крыму.

До этого воздушную тревогу объявляли в Севастополе 17 января. Тогда ее отменили спустя менее 30 минут. Военные также работали в районе бухты.

Ранее российские войска поразили временную базу иностранных наемников в ДНР.

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