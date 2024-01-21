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Питбуль напал на женщину в подъезде дома в Сочи

«Кубань 24»: в Сочи агрессивный питбуль искусал женщину в подъезде дома

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Shutterstock

В Сочи собака бойцовской породы без поводка и намордника набросилась на женщину в лифте многоэтажки. Об этом сообщает «Кубань24».

Питбуль без намордника и поводка держит в страхе жильцов сочинской многоэтажки по улице Яна Фабрициуса. Местная жительница заявляет, что в один из дней пес набросился на нее после прогулки и укусил за ногу, женщина обратилась с заявлением в полицию, но пока никаких мер в отношении владельца собаки не предпринято.

«Я писала три или четыре заявления от себя лично. Писали коллективное заявление в администрацию, в прокуратуру. От администрации тоже пришла отписка, что принять в отношении хозяйки решение нельзя, потому что отсутствуют ее паспортные данные», — рассказала пострадавшая.

По словам женщины, после нападения на нее дочь стала бояться встречаться с соседской собакой в подъезде. Хозяйка питбуля заявила, что пес никогда ранее не проявлял агрессии.

Ранее питбуль напал на четырехлетнего ребенка в Краснодаре.

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