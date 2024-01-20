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В Минске заявили, что знают имена готовящихся в соседних странах диверсантов

Совбез Белоруссии: Минск знает о подготовке диверсантов для переворота в стране

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Mstyslav Chernov/AP

Белорусские спецслужбы обладают информацией о составе боевых ячеек, которые готовятся в соседних странах для переворота в республике. Об этом заявил госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Он отметил, что в Минске знают места тренировок диверсантов на территории стран Европейского союза (ЕС) и Украины.

«Мы владеем информацией, где готовятся эти хоругви, в каком составе, кто в них входит, списки этих лиц у нас есть», — сообщил госсекретарь.

Вольфович подчеркнул, что власти Польши и прибалтийских стран поощряют создание боевых ячеек, чтобы отправить их в том числе на территорию Беларуси для свержения действующей власти.

«В лидерах этой деструктивно настроенной военной политики США выступают наши соседи — руководства Польши, стран Балтии, Украины», – сказал Вольфович.

По его словам, диверсионно-разведывательные группы готовятся из числа уголовников, бежавших с территории России и Белоруссии.

До этого пленный украинский матрос заявил о подготовке морпехов ВСУ на военной базе Британии.

Ранее сообщалось, что два диверсанта попытались сжечь трансформаторную подстанцию в Ярославле.

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