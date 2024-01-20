Глава СК поручил завести дело после нападения студентов из Египта на пермяка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нападения на мужчину в Перми, которое совершили два студента из Египта. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, Бастрыкин также дал поручение представить доклад об установленных обстоятельствах по этому делу.

В декабре полиция Пермского края сообщила, что ночью во дворе домов на улице Народовольческой в Перми (вблизи ТРК «Семья») двое граждан Египта, которые учились в местном вузе, напали на 51-летнего мужчину. По данным правоохранителей, студенты захотели отобрать у прохожего ноутбук и другие гаджеты, лежавшие в его рюкзаке. Египтяне несколько раз ударили мужчину бутылкой по голове и телу, забрали рюкзак с техникой и убежали. Злоумышленников задержали и арестовали. Студенты утверждали, что в момент нападения они были пьяны. Ущерб оценили в 70 тысяч рублей.

До этого стало известно, что в университете Хабаровска трое иностранных студентов избили двух российских и были задержаны.

Ранее сообщалось, что в Петербурге студента избили и заставили отписаться от патриотических пабликов.