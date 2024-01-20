В аэропорту Батуми задержали все рейсы из-за обысков полиции

В аэропорт Батуми прибыла полиция и кинологи с собакой после сообщения о минировании. Об этом сообщили в Telegram-канале «Свой в Батуми».

«В аэропорт Батуми прибыла полиция и кинологи с собакой, ищут бомбу. Был получен анонимный звонок о наличии взрывчатки в аэропорту. Все рейсы задержаны», — говорится в сообщении.

До этого полиции пришлось усмирять пассажира одного из аэропортов России. Пьяный москвич устроил пьяный дебош в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. На выходе №10 терминала «А» 60-летний мужчина разбил стеклянную дверь ударом ноги, а также несколько раз нецензурно выражался.

А 18 января в Кольцово задержали пьяную женщину, которая не смогла улететь в путешествие из-за скандала. Перед посадкой в самолет она употребляла спиртные напитки и также устроила дебош.

Ранее в Красноярске задержали пассажира, устроившего дебош при посадке в самолет.