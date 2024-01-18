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Пожилая туристка устроила дебош при посадке в самолет и не смогла улететь на Шри-Ланку

В Кольцово задержали пьяную женщину, которая материлась во время посадки на борт

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Depositphotos

В аэропорту Екатеринбурга задержали пьяную женщину, которая не смогла улететь в путешествие из-за скандала, который устроила во время посадки в самолет. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по УрФО.

Полицейские прибыли на борт самолета, вылетавшего из Кольцово в Маталлу (Шри-Ланка), после того, как 63-летняя пассажирка нарушила общественный порядок. Как выяснилось, перед посадкой она употребляла спиртное в одном из кафе аэропорта, а затем стала выражаться грубой нецензурной бранью и мешала другим пассажирам, дерзко реагируя на замечания бортпроводников.

В итоге женщине отказали в перелете и задержали ее за нарушение правил поведения на борту. Правоохранители заковали нарушительницу в наручники и доставили в отдел.

«В отношении нарушительницы сотрудники транспортной полиции составили административный протокол за мелкое хулиганство по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ, с назначением штрафа в размере 1500 рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в российском аэропорту пассажира задержали за распитие алкоголя из duty free в самолете.

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