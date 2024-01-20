В Астрахани мужчина взял в кредит 13 млн рублей и «инвестировал» их в мошенников

В Астрахани предприниматель побил антирекорд региона, отдав аферистам около 17 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самого пострадавшего, неизвестные написали ему в мессенджере и предложили заработать на инвестициях. Предприниматель поверил злоумышленникам и перевел им три миллиона рублей из собственных средств на предоставленный счет. Помимо этого, россиянин взял у банка кредит на сумму 13,6 миллиона рублей. Средства он также отправил аферистам.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным МВД, мужчина побил предыдущий антирекорд области. Он принадлежал нотариусу, которая перевела злоумышленникам около 15 миллионов рублей.

Ранее в Челябинской области пара пенсионеров-инвесторов решила быстро заработать и лишилась 4,1 млн рублей.