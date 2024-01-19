Врач назвала первые признаки, которые помогут распознать инфаркт миокарда

Появление внезапной давящей или сжимающей боли в области сердца может быть первым признаком инфаркта миокарда. Об этом Pravda.Ru рассказала кардиолог, заведующая кафедрой внутренних болезней Университета «Синергия» Мария Ветлужская.

Помимо этого, при классическом варианте болезни появляются ощущение «кола» в груди, одышка, возбуждение, чувство страха, холодный пот и выраженная слабость. Чувство боли может отдавать в левую руку, нижнюю челюсть, под левую лопатку, продолжила эксперт.

При этом иногда инфаркт миокарда может маскироваться под другое заболевание, предупредила врач. Например, он может проявляться в виде острого приступа удушья, как при бронхиальной астме, острой боли в области живота, тошнотой и рвотой, как и при заболеваниях желудка.

«Если у вас или вашего родственника появились признаки инфаркта миокарда, надо немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Инфаркт миокарда требует обязательной госпитализации в стационар! Помните, что любое промедление опасно», — заключила Ветлужская.

Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев до этого заявил, что храп может привести к возникновению инфаркта и инсульта. Когда человек храпит, его мозг не вентилируется, так как он дышит горлом, а такая вентиляция осуществляется только при дыхании через нос. Поэтому страдающий храпом может просыпаться на следующее утро утомленным и разбитым.

Ранее сообщалось, что в России возник дефицит препарата от повторного инфаркта.