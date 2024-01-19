Движение по трассе М-12 «Восток» в Татарстане ограничили

На территории Татарстана по решению ГИБДД ограничили движение по трассе М-12 «Восток» для всех видов транспорта из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает государственная компания «Автодор» в своем Telegram-канале.

«Из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге, которая сопровождается сильным боковым ветром, временно ограничено движение по М-12 «Восток» для всех видов транспорта», — говорится в публикации.

Ранее участок трассы М-12 «Восток» из-за погодных условий временно перекрывали для транспорта 17 января. Машинам нельзя было проехать на участке 684-836 км от Канаша до Шали.

До этого над Анжеро-Судженском гремела гроза и били молнии, очевидцам удалось снять на видео погодную аномалию. Грозовой фронт прошел над Кемеровской областью в ночь на 14 января, свидетелями необычного погодного явления стали жители Анжеро-Судженска, гром и вспышки молний им удалось снять на видео.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил россиян о надвигающихся погодных аномалиях.