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Кемеровчанин возмутился из-за выброшенных из магазина куриных яиц

В Кемерове мужчина возмутился из-за выброшенных из магазина яиц

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Инцидент Кемерово/VK

В Кемерове мужчина возмутился из-за выброшенных из магазина куриных яиц. Комментарий мужчины публикует группа «Инцидент Кемерово» во «ВКонтакте».

Мужчина снял на видео обнаруженные возле продуктового магазина разбитые куриные яйца. По его словам, сотрудники торговой точки их, предположительно, выкинули. Он отметил, что стоимость упаковки составляет от 150 до 200 рублей.

«С такими ценами на яйца их просто выкидывают с магазина. Ни себе, ни людям», — сказано в публикации.

Однако большинство комментаторов встали на сторону сотрудников магазина. Они предположили, что товар упал и разбился при разгрузке. Кроме того, по их словам, куриные яйца можно найти по более низкой цене.

Ранее сообщалось, что цены на куриные яйца в России выросли на 61,35% в 2023 году.

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