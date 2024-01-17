В России намерены адаптировать детей мигрантов для учебы в школах

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение разработать предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в российских школах и других образовательных учреждениях. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

«<...> Представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях», — говорится в сообщении.

Ответственными за поручение президент назначил председателя кабмина Михаила Мишустина, главу президентской администрации Антона Вайно, главу Совета по правам человека Валерия Фадеева, а также уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову. Представить предложения необходимо до 1 июля 2024 года.

В ноябре министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что российским учителям поручили проверять детей мигрантов на знание русского языка.

Ранее в СПЧ предложили возродить миграционную службу в России.