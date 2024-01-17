На российской трассе закрыли участок из-за плохой погоды

Участок трассы М-12 «Восток» временно перекрыли для транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале госкомпании «Автодор».

В компании пояснили, что решение принято из-за неблагоприятных погодных условий. Машинам нельзя пока проехать на участке 684-836 км от Канаша до Шали, пояснила пресс-служба.

До этого над Анжеро-Судженском гремела гроза и били молнии, очевидцам удалось снять на видео погодную аномалию. Грозовой фронт прошел над Кемеровской областью в ночь на 14 января, свидетелями необычного погодного явления стали жители Анжеро-Судженска, гром и вспышки молний им удалось снять на видео.

Как объяснили синоптики, причиной грозы стало резкое повышение температуры, регион накрыл шквалистый ветер. При этом начальник отдела центра гидрометеорологической службы Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова отметила, что днем воздух в Кемеровской области прогрелся до 6 градусов тепла, выпали осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил россиян о надвигающихся погодных аномалиях.